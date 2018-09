«La nostra solidarietà a Ottavia Piccolo C’è tanto da lavorare»

Venezia, Ottavia Piccolo fermata dalla polizia per il fazzoletto Anpi: "Allibita dall'ignoranza degli agenti" "Sono allibita, mi dispiace per il clima che si sta vivendo nel Paese. Questo governo ci sta portando fuori dalla civiltà. La cosa più grave è che dei funzionari di polizia non conoscano l'Associazione nazionale partigiani: se l'avessero conosciuta, non si sarebbero mai sognati di impedirmi l'accesso alla mostra del Cinema". Così l'attrice Ottavia Piccolo commenta il fermo da parte di tre poliziotti perché al collo aveva il fazzoletto dell'Anpi. L'attrice voleva partecipare a un presidio al Lido contro infortuni e precarietà del lavoro. Qui gli articoli sul caso di Pasquale Quaranta,montaggio di Elena Rosiello

VENEZIA.a è arrivata ieri da più parti dopo l'episodio di sabato scorso al Lido, quando è stataa alcuni agenti di polizia mentre raggiungeva con al collo ilpasserella del festival, dov'era previsto un presidio della Sinistra per gli incidenti sul lavoro e la precarietà.«Le sezioneesprime solidarietà a Ottavia Piccolo, iscritta alla sezione Sette Martiri di Venezia, per quanto accaduto. Uniamo la nostra indignazione alla sua, condividendo lo sconcerto e l’allarme per le sorti della democrazia che esprimono le sue parole “Ma in che paese viviamo?”. Ricordiamo a istituzioni e cittadini che da quella lotta di liberazione, dalla resistenza, è nata la nostra Costituzione e la nostra Repubblica democratica e antifascista, i cui ideali vanno ora più che mai salvaguardati e sostenuti».

Dalla sezione Sette Martiri si aggiunge che si tratta di «un episodio che fa pensare a quanto la storia della nostra associazione, fondata dai protagonisti della lotta di liberazione e padri della Repubblica e della Costituzione, sia disconosciuta. Se non addirittura ignorata da funzionari pubblici che su quella carta giurano la loro fedeltà alla Repubblica. L’accaduto induce a meditare su quanto lavoro ci sia da fare perché gli ideali dell’antifascismo siano, diffusi, assorbiti e fatti propri a ogni livello».