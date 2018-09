Furto in appartamento, I Ladri scappano col cane

MESTRE.. «Ha chiesto per piacere di non commentare ma di condividere il più possibile, perché è disperata». A lanciare un forte appello per ritrovare la sua cagnetta maltesina sparita dall’appartamento preso di mira dai ladri il 1 settembre scorso, è Silvia, residente con la famiglia all’inizio di via Miranese, in una casetta a due passi dall’ambulatorio veterinario Vianello. Una storia che lascia senza parole e apre una finestra sui furti di cani su commissione, specialmente di razza come Maggie. La cagnolina, una piccola maltesina Toy , acquistata in un allevamento di Rimini e presa poi a Bologna, era arrivata nell’abitazione della sua nuova famiglia a Mestre solo lunedì scorso. Cinque giorni sono bastati perché tutti si affezionassero a quel fagottino di pelo che si faceva coccolare da tutti come ogni cucciolo di due mesi che si rispetti. Sabato

il furto nell’appartamento e la sparizione della cagnetta, poi il forte appello lanciato dalla famiglia. Per chi volesse aiutarla è possibile telefonare al numero, anche solo per dare notizie di una maltesina che corrisponde alla descrizione: 3207541568. —