VENEZIA. I vigili del fuoco di Venezia sono intervenuti nel canale interno dell'hotel Excelsior del Lido

di Venezia per il recupero di una bricola galleggiante che poteva rappresentare un pericolo per la navigazione, in particolare dei motoscafi che trasportano anche gli ospiti della mostra del cinema.

Dopo la segnalazione del legno galleggiante è scattato l'intervento di recupero.