Venezia 75, il giorno del fenomeno mondiale "L'amica geniale"

VENEZIA. Finalmente partita da Venezia l'iperattiva Lady Gaga, lasciato il Lido anche Dakota Johnson, l'appuntamento clou della domenica di Venezia 75 è con un'attesissima serie: la trasposizione televisiva dell'"Amica geniale", il best seller mondiale da 10 milioni di copie di Elena Ferrante, nom de plume di un'autrice (o un autore) ancora senza identità, nonostante milioni di copie vendute.

Le prime due puntate della serie,- rimasto fedelissimo al primo dei quattro romanzi - sono state applaudite oggi alla Mostra del Cinema di Venezia. Laandrà in onda in autunno, data ancora da definirsi, nello stesso giorno e nella stessa fascia oraria su Raiuno e sulla piattaforma streaming.

Il cast de "L'amica geniale" e il regista Saverio Costanzo (Ansa)

Lorenzo Mieli, produttore con Mario Gianani per Wildside (insieme a Domenico Procacci per Fandango) ha annunciato che l'Amica geniale farà «anche un passaggio al cinema, con Nexo, l'1, 2 e 3 ottobre.

Presente al Lido ad accompagnare dietro le quinte la produzione e il cast dell'Amica geniale anche il premio Oscar Paolo Sorrentino che figura nei titoli come produttore esecutivo della serie che si annuncia anche best seller internazionale sulla scia del successo della saga editoriale

La storia e la serie. L'amica geniale - la fortunata storia di Elena e Lila, due donne nate in quartiere periferico di Napoli amiche fin dall'infanzia - non è solo, infatti, il racconto di un'amicizia al femminile che porta con sé la complessità di un rapporto profondo in cui convivono sentimenti contrastanti e universali ma anche il ritratto di un intero Paese che, attraversando vari decenni, fotografa ideali e aspirazioni dei personaggi e di diverse generazioni. Un esempio altissimo di storytelling, della forza che può avere la scrittura se abbinata a una profonda verità. La prima stagione, composta da 8 episodi da 50 minuti, è stata scritta da Elena Ferrante, Francesco Piccolo (Premio Strega 2014), Laura Paolucci e Saverio Costanzo, anche regista della serie. Una squadra di eccellenze perché eccellente vuole essere questa serialità che porta l'Italia nel mondo.