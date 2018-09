In giro col cane durante il lavoro: il Comune di Venezia licenzia la dipendente

VENEZIA.



In quegli otto pomeriggi compresi tra il 31 marzo e l’8 maggio 2015, Ada Zaccariotto, all’epoca messo comunale alle dipendenze di Ca’ Farsetti, sarebbe dovuta essere al lavoro, tanto che aveva timbrato il cartellino. Ma alcuni voci insistenti sull’assenteismo della dipendente che circolavano proprio nell’ambiente di lavoro avevano fatto scattate l’inchiesta che la Procura, con il pm Stefano Ancilotto, aveva delegato al Nucleo di polizia giudiziaria della polizia municipale di Venezia. Il messo comunale era stato sorpreso in quei pomeriggi impegnato nelle attività più varie, che nulla avevano a che vedere con le sue mansioni lavorative: portare a passeggio il cane, tornare a casa prima del tempo, andare a fare due passi al parco, visitare una mostra. Tutto documentato e ripreso.



Ad aprile dello scorso anno il procedimento penale a carico di Ada Zaccariotto era arrivato al capolinea: la 63enne aveva patteggiato 11 mesi per truffa aggravata. Nelle scorse settimane si è concluso anche il filone davanti al tribunale del lavoro: la giudice Margherita Bortolaso ha confermato il licenziamento disciplinare comminato ad Ada Zaccariotto, così come disposto da Ca’ Farsetti a fine agosto 2017. È stata infatti rigettata l’opposizione al licenziamento presentata da Zaccariotto, dopo che anche nel primo giudizio davanti al tribunale del lavoro (la cosiddetta fase sommaria) era stata data ragione a Ca’ Farsetti.



La dipendente, dal 2013 addetta al servizio Accertamenti e notifiche per il centro storico e le isole e dal 2016 in regime di part-time, aveva impugnato il provvedimento, contestando a suo dire la tempistica non corretta della contestazione disciplinare, sfociata poi nel licenziamento, e chiedendo il reintegro oltre a un’indennità. Ca’ Farsetti, infatti, aveva iniziato l’iter per il procedimento disciplinare solo dopo che sulla stampa locale erano apparsi gli articoli che davano notizia del patteggiamento nel corso delle indagini preliminari da parte della dipendente. Una procedura, questa, che la giudice del lavoro Bortolaso ha ritenuto del tutto corretta. Zaccariotto, viene riportato nella sentenza pubblicata nelle scorse settimane nella quale viene ricostruito il percorso che ha portato Ca’ Farsetti al licenziamento, «si è assentata dal luogo di lavoro senza autorizzazione, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo in entrata, per dedicarsi ad attività di carattere esclusivamente personale, inducendo in errore l’amministrazione comunale in ordine al reale orario di lavoro e all’effettività delle prestazioni svolte, procurandosi così un ingiusto profitto e con danno dell’amministrazione stessa». Come quella volta in cui gli investigatori avevano accertato che la donna, in orario di lavoro, era andata a San Giorgio. Non per motivi legati alle sue mansioni, ben inteso, ma per visitare un’esposizione

che era allestita negli spazi dell’isola.La giudice del lavoro Bortolaso ha quindi confermato la legittimità del licenziamento impugnato, condannando Ada Zaccariotto pure al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.850 euro. —