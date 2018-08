Mestre, ruba il cellulare e si fa i selfie ma c'è Google foto. Preso

MESTRE. Ruba il cellulare e si scatta dei selfie da mandare agli amici. Peccato che la legittima proprietaria stesse vedendo quelle foto su Google Foto. Così la donna ha riconosciuto la zona in cui il ladro si stava facendo bello e ha girato la foto alla polizia. Dopo qualche minuto i selfie hanno immortalato l’uomo con alla spalle due robusti agenti che lo hanno fermato e portato in commissariato a Mestre.

Continuano i controlli a Mestre; ieri gli uomini del commissariato insieme ai poliziotti del reparto mobile di Padova e del reparto prevenzione crimine, hanno identificato 21 persone, di cui 17 stranieri e controllato 5 locali di via Piave.

Le attività di accertamento hanno portato anche al riconoscimento e alla denuncia per ricettazione di un marocchino di 34 anni. L’uomo ieri sera si trovava in via Dante, intento a scattare dei selfie con un cellulare non suo; poco prima, infatti, una signora aveva denunciato il furto del suo cellulare da parte di uno straniero, che lei riusciva ad identificare, poiché lo stesso stava utilizzando il telefono e si stava facendo delle fotografie, che lei vedeva attraverso un’applicazione di Google che aveva sul suo tablet.

