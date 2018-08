Dalla Regione i primi 5 milioni per il Marzenego Osellino

MESTRE. Sbloccati 5 milioni di euro per avviare l'intervento di riqualificazione ambientale del Marzenego Oselinno. Il progetto ne richiede 29, ma intanto si può partire.

“L’ho sempre detto e lo ribadisco anche adesso che abbiamo sbloccato una parte delle risorse: la Regione non intende in alcun modo abbandonare il progetto di riqualificazione ambientale del Marzenego - Osellino. Anzi, se dipendesse da noi, i lavori per la realizzazione dell’opera sarebbero già iniziati da tempo, perché i soldi li abbiamo e solo i vincoli imposti dallo Stato ci impediscono di spenderli. Una volontà di agire, la nostra, dimostrata ampiamente dal provvedimento di variazione di bilancio approvato dalla Giunta nell’ultima seduta”.

Così l’assessore regionale alla legge speciale per Venezia, Roberto Marcato, annuncia con soddisfazione lo sblocco di 5 milioni di euro “con i quali – sottolinea – sarà finalmente possibile avviare la realizzazione di un primo stralcio funzionale dell’opera da parte del soggetto attuatore, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, al quale abbiamo a suo tempo suggerito proprio di rimodulare il progetto per stralci di importo ridotto, rendendo così più facilmente gestibili anche le relative procedure di finanziamento”.

Il progetto per la riqualificazione ambientale del corso d’acqua, che ha un importo complessivo di circa 29 milioni di euro, prevede la bonifica dei fondali, la riduzione del carico di inquinanti sversati in laguna, la sicurezza idraulica, la razionalizzazione dei posti barca, l’integrazione dei percorsi ciclo-pedonali, in un contesto di valorizzazione generale del territorio.

Uno specifico accordo di programma del 2006 prevede che il cofinanziamento dell’opera sia ripartito tra la Regione (26,5 milioni di euro, a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia), il Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche (2 milioni di euro) e il Comune di Venezia (450 mila euro).

“Le polemiche sterili e pretestuose non portano a nulla – prosegue Marcato –, quello che contano sono i fatti e quello della Regione è un tangibile segnale di attenzione nei confronti delle istanze provenienti dal territorio, che conferma l’impegno che mi sono assunto di dare attuazione all’intero programma di interventi di riqualificazione dell’Osellino, compatibilmente con il graduale superamento dei vincoli di bilancio imposti dalla normativa statale. Ringrazio il collega vicepresidente e assessore al bilancio Gianluca Forcolin che sta lavorando da tempo con grande attenzione per rimuovere questi

ostacoli”.

“Mano a mano che si renderanno disponibili spazi finanziari nel nostro bilancio per liberare risorse ci muoveremo esattamente come abbiamo fatto oggi – conclude l’assessore Marcato –, perché il nostro obiettivo non è quello di cominciare l’opera ma di completarla”.