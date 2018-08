Ladri al Redentore, arrestata ladra minorenne con refurtiva nello zaino

GIUDECCA. Nella mattinata di venerdì, la volante della Giudecca ha notato una ragazzina stesa a terra che lamentava dolori alla spalla e a un ginocchio sbucciato.

Sembrava una comune richiesta di soccorso sanitario, se non fosse che la giovane, H.R., rumena di 15 anni, era una ladra che aveva appena compiuto un furto insieme alla propria complice che era riuscita a fuggire.

Dalla raccolta delle testimonianze è emerso che un cittadino veneziano, appena rientrato nel proprio palazzo, ha sentito dei passi furtivi sulle scale, senza capire di chi fossero. Giunto davanti all’appartamento di sua proprietà, si è accorto che la serratura era stata forzata.

Nello stesso momento, si è imbattuto in due giovani donne dall’aspetto zingaresco che stavano scendendo rapidamente le scale dal piano superiore. Insospettito dalla presenza delle due sconosciute, l’uomo le ha fermate, chiedendo loro per quale ragione si trovassero in quel luogo.

Alle domande del veneziano, le due ragazze hanno tentato di fuggire, spingendolo per le scale. L’uomo ha cercato comunque di bloccarle, ma le giovani sono riuscite a fuggire in strada. L'uomo le ha rincorse e ne ha trattenuta una che si è divincolata, urlando. Un vicino è accorso e ha aiutato il veneziano a trattenerla. In quel frangente la ragazza si è fatta male al ginocchio.

Quando è arrivata la polizia, la donna ha mostrato il contenuto dello zainetto che conteneva strumenti da scasso e di refurtiva: 12 bracciali in oro, 1 in perle e 3 in metallo, 1 paio di gemelli in oro, 12 pendenti in oro, 8 paia d’orecchini in oro, 10 anelli in oro e 7 collane d’oro.

Gli oggetti di valore sono stati immediatamente riconosciuti dal cittadino veneziano come di proprietà dell’anziana madre, residente nel suo stesso appartamento.

Terminati gli accertamenti sanitari, H.R., senza validi documenti, è stata condotta in Questura. A suo carico sono risultati numerosi precedenti specifici per concorso in furto aggravato in abitazione, per concorso in possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale sull’identità e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

La giovane ladra rumena, avvisato il Magistrato di Turno presso il Tribunale per i minorenni della Procura di Venezia, è stata tratta in arresto in flagranza per il reato di furto aggravato in abitazione ed è stata tradotta presso il Centro di Prima Accoglienza per minori di Treviso.