Furgone schiacciato tra due camion, muore una donna

MESTRE. Grave incidente verso mezzogiorno sulla tangenziale di Mestre, in direzione Trieste, all'altezza del "Cubo". Coinvolti nello schianto, le cui dinamiche sono ancora da chiarire, un furgone e due camion. Il furgone sarebbe rimasto schiacciato tra i due mezzi pesanti. C'è una vittima: la donna che era alla guida del furgone.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, le ambulanze del Suem, i vigili del fuoco e i tecnici di Autovie, società autostradale competente

in quel tratto di tangenziale. Lunghe code sulla tangenziale, per chi arriva dal casello di Marghera-Villabona, soprattutto agli svincoli d'accesso di Castellana e Terraglio. Per i mezzi provenienti da Padova la società autostradale Cav ha disposto l'uscita obbligatoria al Terraglio.