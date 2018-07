Il leone gentile di Carolina Ferrari spopola sul web

VENEZIA. “Venezia non viene rispettata come dovrebbe, tanto dai turisti quanto da chi ci abita. Siamo pieni di cartelli di divieto, ho pensato a qualcosa di diverso per comunicare il messaggio”.

Il leone gentile che parla ai turisti VENEZIA. Il video della veneziana Carolina Ferrari sta spopolando sul web. Tutto inizia con il leone marciano del Ponte della Carta che, all'improvviso, si anima per andare a spasso per la città e insegnare ai turisti il rispetto per Venezia. In pochi giorni il filmato ha raggiunto migliaia di condivisioni e molta simpatia per il leone gentleman.

“Se mi aspettavo tutto questo successo? No, ma fa piacere”, confessa la veneziana, 28 anni. “Sarebbe bello – continua – se adesso iniziasse una serie di video sui problemi della città”.

Carolina, laureata in design del prodotto allo Iuav, attualmente vive a Zurigo. In Svizzera lavora alla Disney Research come associated digital artist. Sviluppa modelli 3d e texture. Se il lavoro l’ha portata all’estero, il cuore rimane nella sua città: “Tornare a Venezia mi piacerebbe – conclude - ma ad oggi la vedo difficile. Manca la voglia di puntare sull’innovazione e collegare il nostro patrimonio artistico allo sviluppo tecnologico”