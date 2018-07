Spacciatore di cocaina arrestato in centro a Mestre

MESTRE. La polizia municipale ha arrestato uno spacciatore in piazza Barche a Mestre. L’arresto è stato fatto da agenti in borghese durante un servizio antidroga nei pressi della sala Bingo di Piazza XXVII Ottobre.

Le osservazioni nelle serate precedenti avevano infatti messo in rilievo come in zona si aggirassero ragazzi dediti al consumo di sostanze stupefacenti.

I sospetti degli agenti hanno trovato una prima parziale conferma da un incontro fugace e sospetto, con passaggio di denaro, tra due giovani nell'area parcheggio di fronte alla Sala Bingo.

Subito dopo quello che era apparso come uno spaccio di droga, il sospetto compratore si è allontanato velocemente a bordo di un'auto. Il presunto spacciatore è stato quindi fermato per un controllo più approfondito mentre stava per entrare nella sala Bingo.

Inequivocabili segni di nervosismo hanno spinto gli agenti ad effettuare una perquisizione dell'uomo, che ha portato al rinvenimento di 8 involucri di cocaina da mezzo grammo ciascuno nascosti all'interno degli slip.

La cocaina, 50 euro ad involucro al dettaglio, per un valore complessivo di 400 euro, è stata sequestrata insieme alla somma di 320 euro, ritenuta provento di spaccio.

Lo spacciatore, un cittadino albanese, di 24 anni, dimorante a Mestre e privo di precedenti specifici, è stato denunciato a piede libero per il reato di spaccio.