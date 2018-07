Jesolo, investe una ragazza, scappa e poi torna indietro

JESOLO. Una ragazza di 17 anni di Monselice è stata investita alla 5 del mattino di ieri in via Adriatico mentre camminava sul ciglio della strada. Secondo una prima ricostruzione era in compagnia di un amico. Ad investirla è stato un ventiseienne di Casale sul Sile alla guida di una Alfa Romeo Giulietta di proprietà della sorella. Il trevigiano era inizialmente fuggito e per questo motivo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni stradali gravissime con l’aggravante della fuga.

Il giovane automobilista ha avuto paura e forse colto dal panico non si è fermato proseguendo verso casa. Ma ormai testimoni avevano visto la macchina e il suo destino era segnato. I carabinieri hanno iniziato a compiere le prime indagini per risalire al pirata.

La ragazza di Monselice ha subìto gravi lesioni agli arti inferiori e è ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Mestre trasportata d’urgenza nella notte dall’autoambulanza del 118 che prima l’aveva portata al nosocomo di San Donà. La ragazza è cosciente ed ha subito fatture multiple per le quali i medici dovranno sottoporla ad interventi chirurgici.

Sul posto dell’incidente i carabinieri di Jesolo hanno avviato subito le indagini per risalire all’auto pirata di via Adriatico. Con l’ausilio di alcune testimonianze i militari hanno rintracciato poco dopo l’Alfa Romeo posteggiata proprio vicino all’abitazione del ventiseienne a Casale sul Sile. Il trevigiano non era in casa perché in quell’intervallo di tempo era già tornato al lido di Jesolo deciso a confessare quanto accaduto e quindi rispondere delle proprie responsabilità.

leggi anche: Schianto tra due vetture, auto finisce fuori strada: un morto Ronchis, l'impatto è stato violentissimo: a perdere la vita Sergio Cecotto, 64 anni, di Concordia Sagittaria. Era alla guida di una Smart che si è scontrata con un'Alfa Romeo volando oltre il guard rail. Un’altra persona, ferita in maniera meno grave, è stata portata in ospedale.



Ma ormai era troppo tardi e il reato già consumato perché in questi casi è obbligatorio fermarsi e prestare i primi soccorsi che possono salvare una vita. Il codice della strada è molto severo. Sull’auto trovata a Casale sul Sile erano evidenti i segni sul lato anteriore sinistro a seguito dell’investimento della ragazza. L’auto è stata pertanto sequestrata dai militari e il guidatore denunciato per lesioni stradali. Infine l’auto è stata posta sotto sequestro a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La ragazza è ricoverata a Mestre, come detto, ha subito diverse fratture ma è cosciente. È stata raggiunta dai genitori molto preoccupati per lei. In ogni caso non dovrebbe avere un decorso ospedaliero con particolari problemi o conseguenze. Non è chiaro se stesse attraversando la via quando è transitata la Giulietta del trevigiano che in ogni caso ha commesso una grave infrazione e per questo è stato denunciato. Un altro grave incidente alle porte del Lido dove nel fine settimana purtroppo il traffico aumenta notevolmente e in proporzione anche il rischio di incidenti che non di rado coinvolgono cicli o pedoni.



Le forze di polizia consigliano sempre la massima prudenza al volante e rispetto dei limiti di velocità per evitare incidenti non solo sulle principali direttrici verso il mare ma anche sulle strade comunali sempre molto trafficate in questo periodo di alta stagione in cui si sommano turisti e pendolari. —