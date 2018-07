Auto piomba nel canale, si tuffa e salva in extremis il guidatore

SAN DONA'. Raffica impressionante di incidenti sabato sera sulle strade alla destra del Piave. Il bilancio è stato di un morto e quattro feriti di cui uno grave in tre diversi incidenti nel raggio di pochi chilometri. Gli incidenti sono stati tutti intorno alle 19.30, quando è iniziato a piovere e molti turisti e pendolari si sono messi alla guida per rientrare dalle spiagge. Altri si stavano dirigendo verso il litorale. E il traffico è stato molto intenso soprattutto lungo strade e stradine secondarie, scelte per evitare code e intasamenti, ma pericolose perché strette e fiancheggiate da canali e fossati.



In via Pio X a Passarella è morto un 46enne ungherese che viaggiava con la moglie su una Fiat Punto. Si sono scontrati frontalmente con una Volvo, con due persone a bordo lievemente ferite. L’utilitaria si è rovesciata nel fossato lungo la strada, all’altezza della trattoria Rosa. Il 46enne è morto sul colpo intrappolato tra le lamiere, mentre la donna, che era alla guida, è rimasta ferita gravemente ed è in prognosi riservata all’ospedale di Mestre, trasferita in elisoccorso. Sul posto, i vigili del fuoco sono subito intervenuti per estrarre l’uomo ormai senza vita e la donna ferita. Poi il 118 è arrivato per i feriti assieme all’elisoccorso.

L’altro incidente grave si è verificato in via Millepertiche, all’incrocio con via Caposile, dove una Volvo è piombata nel canale di Millepertiche. Alla guida, un signore di Padova, che è stato salvato in extremis grazie al pronto intervento di Claudio Zorzetto, un automobilista di Passarella, il quale si è fermato quando ha visto l’auto rovesciata nel canale pieno d’acqua. Non ha perso tempo e si è tuffato nel canale per estrarlo dall’abitacolo dove era intrappolato. Lo ha salvato in tempo, altrimenti avrebbe rischiato di annegare.

Il ferito è stato trasferito in ospedale, fortunatamente senza gravi ferite dopo la paura e lo choc per la terribile esperienza vissuta. L’intervento di Zorzetto è stato provvidenziale e probabilmente l’automobilista di Padova gli deve la vita. Sul posto sono arrivati i mezzi della carrozzeria Piave per estrarre l’auto dal canale con una gru speciale. Il terzo incidente è stato infine sul lungo argine sempre a Passarella,

dove si sono scontrati un'auto con roulotte e un'altra auto poi finita fuori strada oltre l'argine, fortunatamente senza gravi feriti. Anche ieri una giornata di intenso traffico sulla A4 nella direzione dei caselli per le spiagge.