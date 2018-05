Impiegata di 48 anni vinta da un tumore

JESOLO. Si è spenta a 48 anni Debora Brunello. È spirata a causa di un tumore e ieri nel primo pomeriggio si sono celebrate le esequie in una chiesa gremita per l’ultimo saluto a questa donna che ha lasciato di sé un meraviglioso ricordo. Tutti la ricordano come una persona premurosa e disponibile, un carattere davvero speciale. Debora aveva 48 anni e lavorava in uno studio commercialista. Il lavoro era davvero importante per lei e si impegnava quotidianamente nella sua professione, tanto che all’interno dello studio era diventata un punto di riferimento imprescindibile. Nel tempo libero amava rilassarsi passeggiando in spiaggia, accarezzata dal vento davanti alla vista suggestiva del mare.



Debora Brunello è stata stroncata dalla malattia in pochi mesi lasciando

per sempre i genitori e la sorella a lei molto legati e ora distrutti dal dolore per la sua perdita. I funerali sono stati celebrati ieri nella chiesa di piazza Trieste, con i colleghi, gli amici e conoscenti che hanno voluto salutarla commossi per l’ultima volta.