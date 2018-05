"Vetro nero" a Murano: sequestrate casseforti, soldi, Rolex e lingotti d’oro

VENEZIA. Dietro a due quadri, nell’abitazione del cambiavalute Claudio Pellarin, a Mestre, i finanzieri hanno trovato due distinte casseforti, con all’interno 220 mila euro in contanti e tre Rolex. La marca preferita da molti dei dieci indagati dell’operazione “Vetro Nero”: ben dieci, infatti, gli orologi con la corona finiti sotto sequestro, insieme anche a 46 lingottini d’oro.

Il procuratore Cherchi: "Un sistema semplice ma diabolico" Venezia, il procuratore Bruno Cherchi spiega come avveniva il sistema di pagamento per consentire l'evasione fiscale nelle vetrerie di Murano, finite nell'indagine della Guardia di Finanza. Cherchi spiega: "Il sistema andava avanti da tanti anni".Leggi l'articolo



Lunedì è stata una lunga giornata di perquisizioni, che ha visto impegnati a Murano, Venezia, ma anche a Trieste, Treviso e Lecce, oltre cento finanzieri del I Gruppo Venezia e del 2° Nucleo operativo, che hanno seguito per oltre un anno le indagini. In mano, l’ordinanza di sequestro preventivo firmata dal giudice per le indagini preliminari David Calabria, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Stefano Buccini, controfirmata dal procuratore aggiunto Stefano Ancilotto, coordinatore d’area per i reati di ambito fiscale. Autorizzato, il sequestro preventivo fino a 7 milioni di euro a carico - ognuno per la sua parte - del cambiavalute (accusato di aver illecitamente guadagnato oltre 1,3 milioni), delle 8 vetrerie muranesi sotto indagine per evasione fiscale e dei legali rappresentanti indagati per la