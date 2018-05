Il Venezia batte la Pro Vercelli e sogna la A

VERCELLI. Vittoria fondamentale per il Venezia che passa 2-0 a Vercelli con un gol per tempo; prima Marsura, poi Stulac lanciano gli arancioneroverdi sempre più nelle zone alte della classifica.

A 270 minuti dal termine, i lagunari sono quinti, ancora a tre punti dalla promozione diretta e a più nove rispetto al Foggia, prossimo avversario sabato prossimo al “Penzo”, prima squadra a restare fuori, almeno per ora, dai playoff.

Un paio di cambi iniziali di Inzaghi rispetto alla vittoria con il Palermo: Cernuto per Andelkovic e Zigoni per Litteri. I piemontesi propongono una formazione offensiva: la classifica piange, la retrocessione è dietro l’angolo e servono i tre punti.

E infatti a partire meglio è la Pro Vercelli, che al 18’ va vicina al vantaggio ma prima Rovini trova il muro del veneziano, poi Ghiglione, sulla ribattuta, calcia a botta sicura ma Domizzi salva in scivolata. Gli uomini di Grassadonia spingono, tengono di più la palla ma alla prima vera occasione, in modo inaspettato, il Venezia passa; tutto parte da una combinazione Marsura-Falzerano-Marsura e quest’ultimo infila il vantaggio, dopo che la palla sbatte sul palo prima di terminare in fondo al sacco.

I piemontesi accusano il colpo e gli arancioneroverdi tengono meglio il campo e al 22’ della ripresa Andelkovic va vicino al raddoppio

con un colpo di testa che colpisce il palo dopo un calcio d’angolo battuto da Stulac.

La Pro Vercelli prova riversarsi in attacco, ma lo stesso Stulac mette dentro il raddoppio con un diagonale di destro. Il Venezia controlla e arrivano tre punti d’oro.