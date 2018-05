Sindacati uniti: la sicurezza è il cuore del lavoro

MESTRE. Circa duecento persone hanno festeggiato il Primo Maggio in Piazza Ferretto, partecipando alla manifestazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil. Dalle 10 alle 12.30 la band B-Wops ha suonato diversi brani dal palco, attirando tantissimi cittadini e lavoratori.

Foto Candussi

Tra questi, anche una delegazione dei Musei Civici Veneziani, in attesa di sapere a quale società sarà aggiudicato l'ultimo appalto che riguarda 400 persone. La parola centrale della manifestazione è stata "sicurezza".

Foto Candussi

"A breve dovrebbe essere ultimato un accordo con la Prefettura per garantire più controlli nei cantieri" hanno spiegato il segretario generale della Uil Gerrado Colaprico, della Cisl Paolo Bizzotto e Silvana Fanelli della segreteria della Cgil a nome di tutti i sindacati "Con la ripresa economica si sono accentuati gli incidenti e bisogna investire di più sulla sicurezza. Non è possibile che ci siano ancora morti sul lavoro, è inaccettabile".

Foto Candussi

Nei primi mesi dell'anno ci sono stati infatti 25 morti in Veneto sul lavoro. "Abbiamo mandato una lettera al Governatore Zaia per chiedere un incontro a lui e a Matteo Zoppas, presidente degli industriali di Venezia" proseguono i sindacati "Le istituzioni hanno una grande responsabilità. Anche per questo vorremmo avviare degli incontri a scuola, in particolare nelle scuole profesisonali".