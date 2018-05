Nella notte prende fuoco un nastrotrasportatore di Veritas

FUSINA. La scorsa notte sulle 2 un nastrotrasportatore dell'impianto Veritas ha preso fuoco. Le fiamme si sono alzate per molti metri e i vigili del fuoco sono rimasti sul posto fino alla mattina del Primo maggio.

Vigili del Fuoco sul posto per le ultime verifiche (Foto Candussi)

Sul posto è giunta l'Arpav che ha confermato che non ci sono danni ambientali, né pericolo per gli abitanti. L'impinato di produzione css (combustibile solido secondario) era stato fermato ieri sera alle 22, in vista del successivo giorno di festa del Primo maggio. Il nastro, lungo qualche decine di metri e utilizzato per trasportare i rifiuti, era fermo.

L'impianto di Fusina (Foto Candussi)

L'ipotesi è che si sia surriscaldato il motore e che si sia incendiato. Per fortuna sul nastro non c'erano rifiuti che, a loro volta, avrebbero preso fuoco con il rischio di conseguenze maggiori. Abruciare quindi solo il nastro.

L'operaio che lavora nel settore si è accorto sulle 2 delle fiamme e ha subito dato l'allarme, prima alla squadra antincendio dell'impianto e poi ai vigili del fuoco che sono giunti sul posto con quattro squadre.

Sul posto è giunta anche l'Arpav che ha escluso qualsiasi tipo di conseguenza ambientale o di pericolo per i cittadini.

Attualmente continua a lavorare la seconda linea di produzione del css. L'impianto è gestito dalla società Ecoprogetto, di cui Veritas è socia di maggioranza.