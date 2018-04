Acquisti di case e terreni per 30 milioni

PORTOGRUARO. Le società riconducibili a Fabio Gaiatto, il director della Venice forex investments, indagato per truffa e appropriazione indebita per l’inchiesta sui 50 milioni di euro dissolti nel nulla, hanno investito di sicuro almeno 30 milioni di euro in diverse proprietà immobiliari e in terreni agricoli in Italia, e in particolare nel Friuli Venezia Giulia, compresa cittadina medievale di Cordovado, nel pordenonese.



Le indagini delle forze dell’ordine ora stanno cercando di verificare se questi investimenti provengono da fondi delle società di Gaiatto; oppure se sono proprio i soldi investiti dagli oltre mille risparmiatori che rivendicano indietro i loro risparmi. Tra gli immobili acquistati dalle società c’è anche Palazzo Muschietti a Portogruaro dove c’è la sede di Forza Italia, che fu inaugurata prima delle elezioni politiche del 4 marzo scorso ma che risulta ancora chiusa e senza alcuna targa esterna.

Il broker Fabio Gaiatto al centro dell'indagine



Il procuratore capo di Pordenone Raffaele Tito ha sfidato il personaggio chiave dell'inchiesta, che aveva chiesto attraverso i suoi avvocati Luca Ponti e Loris Tosi di poter essere ascoltato con queste parole: «Siamo contenti che Gaiatto abbia deciso di presentarsi in Procura, perché confidiamo che il suo gesto denoti la volontà di restituire i soldi ai clienti».La comparizione spontanea in tribunale di Fabio Gaiatto dovrebbe avvenire entro la fine del mese e sarà l'occasione per il trader di 42 anni di Portogruaro di chiarire finalmente la sua posizione, e soprattutto, come in tanti attendono, spiegare dove sono finiti gli investimenti fatti dagli oltre mille clienti che adesso rivogliono indietro i propri soldi.Gli agenti che stanno indagando, che costituiscono una squadra di lavoro già affiatata in inchieste precedenti per altri fatti di cronaca nel portogruarese, ritengono però che Gaiatto non sia il vertice dell'organizzazione che ha convinto i risparmiatori a investire i loro soldi, ma soltanto un "intermediario". Tra le vittime ci sono anche esponenti delle stesse forze dell'ordine che hanno investito i loro risparmi attratti da un interesse superiore a quello proposto da altre realtà finanziarie. Intanto l'Associazione nazionale consulenti finanziari (Anasf) ha reso noto di aver richiamato nel settembre dell'anno scorso l'attenzione della Consob, la commissione di vigilanza sul settore, «sulla liceità dell'operato della società Venice investment Group, poiché la sua attività non si era fermata nemmeno dopo una prima comunicazione della commissione, in cui si specificava che la società non era autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia».