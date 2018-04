Corsa sui tacchi, vince Sara

STRA. Francesca, Claudia, Clown Nanetta, Stefania, Sara e Ilaria. Queste le sei impavide donne che sabato pomeriggio hanno partecipato alla 6' edizione della “Corsa sui tacchi” l'attesissima manifestazione che si svolge come tradizione il giorno prima della Maratonina dei Dogi.

Nel parco di villa Loredan è stato allestito un “blue carpet” lungo circa 30 metri sul quale le sei donne si sono sfidate in questa insolita corsa. La gara, che quest'anno aveva come slogan “Protagonista con noi”, era aperta a tutte le donne con un solo vincolo: dovevano indossare scarpe con un tacco di almeno 10 centimetri. Attorno al percorso si sono radunate quasi cento persone che hanno applaudito e sostenuto le partecipanti.

Le "frazioni" sono state avvincenti e affrontate con molta “leggerezza”, non ci sono state infatti cadute o rotture di tacchi come avvenuto negli anni scorsi. La corsa è stata “colorata” da alcuni intermezzi molto divertenti dei clown dell'associazione Prislop. A vincere è stata Sara Zanferrari, 49 anni, psicomusicista di Stra, alla sua seconda partecipazione alla manifestazione. Sara domenica mattina correrà la Maratonina.

La vincitrice premiata

"E' una bellissima manifestazione", ha detto, "ed è bello il messaggio che viene lanciato. Mi è sempre piaciuto correre, da piccola gareggiavo come velocista. Oggi è andato tutto bene anche se il terreno era un po' accidentato". Sara ha vinto la finale contro Stefania Mazzucato, insegnante di Abano Terme, mentre al terzo e quarto posto sono giunte Claudia Visentin, 43 anni avvocato di Duecarrare, e la simpaticissima Clown Nanetta.

Le concorrenti

C'è stata gloria anche per Ilaria Fiorese, 43 anni consulente finanziario di Limena, e per Francesca Matterazzo, fondatrice della “Corsa sui Tacchi” che non ha voluto mancare e partecipare alla “sua” corsa.

Domenica si svolgerà poi, con partenza alle 9.15 da villa Loredan, la 21' edizione della Maratonina dei Dogi – Dogi's Half Marathon. Beh 2100 sono gli iscritti provenienti da 23 paesi. La corsa podistica toccherà, lungo i 21,097 km di gara, anche i comuni di Vigonovo, Fiesso, Dolo e Mira. L’edizione 2018 coinciderà con il Trofeo Team Elite, che premierà il team che otterrà il miglior tempo complessivo sulla base della somma delle migliori dieci prestazioni cronometriche realizzate dai suoi atleti.