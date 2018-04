Addio Coin. Il giudice non concede la proroga

VENEZIA. Il giudice del Tribunale civile di Venezia ha deciso per il “no” alla proroga a Coin Excelsior, società che deve lasciare lo storico negozio di abbigliamento e non solo in piano centro, a Rialto, di Venezia.

leggi anche: Addio a Coin Venezia, occupazione simbolica dei dipendenti I 90 addetti alle vendite sono entrati senza prestare servizio dopo l'arrivo degli ufficiali giudiziari. Martedì 20 la decisione del giudice dopo che i proprietari dell'immobile (la stessa famiglia Coin) hanno aumentato il canone d'affitto da 590 mila euro a 3 milioni annui

Il giudice civile ha respinto la richiesta di proroga presentata dalla proprietà di Coin Excelsior Venezia relativa allo sfratto dell'attività al termine del contratto di affitto.

Incerta la data dello sfratto effettivo. Le motivazioni arriveranno tra 15 giorni, e solo allora Coin deciderà se presentare ricorso.