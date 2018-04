Scatta il rientro: tutti in coda verso casa

JESOLO. Già cominciati i rientri verso casa dalle spiagge. Un po’ di nuvole hanno spinto molti ad anticipare il viaggio di ritorno dopo la Pasquetta passata al mare.

leggi anche: Sole e voglia di mare. Tutti in coda per le spiagge Tutte le strade verso Jesolo e Caorle bloccate. Rallentamenti al traffico già in autostrada. Fermi da Ca' Noghera alla rotonda Picchi

Di nuovo la litania di blocchi, code e rallentamenti si è dipanata un po’ su tutte le provinciali e regionali della costa, questa volta in senso inverso rispetto a quanto registrato la mattina.

Molti, proprio per evitare i rallentamenti, si sono mossi già verso le 17.30, nonostante gli appelli a ritardare l’uscita delle auto.

Il risultato è stato un controesodo a passo di lumaca un po’ ovunque.

A Jesolo subito bloccata la provinciale Via Roma Destra e la strada verso Caposile.

Attenzione a Caorle per il traffico in intensificazione sulla Sp 59 verso San Stino.

A Sottomarina, ingorghi un po’ ovunque: secondo molti lettori non c'è una sola strada che non si sia trasformata in un ingorgo. Fate attenzione a una macchina ferma in corsia sta creando problemi sul ponte translagunare della Statale 309 Romea.

Se siete sulla provinciale 7 e quindi sulla Sp9, in direzione Santa Margherita, armatevi di pazienza. Sono stati segnalati rallentamenti per 20 chilometri.

Secondo la polizia locale in tutte queste direttrici, per chi può, è consigliabile ritardare il rientro a dopo cena.

