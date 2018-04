Caduta calcinacci a Mestre, arrivano i vigili del fuoco

MESTRE. Esattamente all'incrocio tra via Milano e via Altobello alla fine della strada prima della svolta obbligata, ieri, verso le 18.30 sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per la caduta di alcuni grossi calcinacci da un palazzo all'angolo.

Dopo aver messo in sicurezza la zona stendendo il classico nastro bianco e rosso fino a metà strada, i pompieri hanno iniziato i primi accertamenti sulla

situazione dello stabile.

Molti parcheggi sono stati bloccati e poi, tramite una gru, sono saliti in cima preoccupati soprattutto della fatiscenza di due terrazzi e di una grande crepa sul muro. Per circa mezz'ora la circolazione stradale è stata deviata verso via Corridoni.