Anziano picchiato a sangue da un turista

VENEZIA. Preso a pugni e buttato a terra in Lista di Spagna e in mezzo a centinaia di persone. Una violenza gratuita su un uomo di 84 anni con l’unica colpa di aver urtato, involontariamente, una turista. È successo lunedì pomeriggio intorno alle 17.30. Ora l’anziano è ricoverato all’ospedale Civile per la frattura di una mano e per alcune costole incrinate.



L’uomo E.M., 84 anni, abita all’inizio di Lista di Spagna e lunedì pomeriggio stava rientrando a casa. Con sé ha una lampada. La calle è molto trafficata come sempre di turisti e pendolari che provengono o vanno in stazione dei treni. L’uomo è piccolino e magro. Si muove come può in mezzo ai flussi pedonali che a quell’ora sono molto intensi. Involontariamente con la lampada urta una giovane turista che parla in spagnolo. Lui non riesce nemmeno a scusarsi che la ragazza comincia a spintonarlo. Per evitare di finire contro le passerelle mette una mano davanti alla ragazza anche per parare i colpi che la giovane continua a dargli.



Non lo avesse mai fatto. A quel punto interviene un giovane che era a qualche passo dalla ragazza. Si avventa sull’anziano e gli tira un pugno in testa. Il colpo ha un effetto immediato sull’84enne che cade a terra. Mentre lui è a terra i due giovani si allontanano senza che nessuno pensi di fermarli. Alcuni commercianti intervengono per assistere l’uomo a terra. L’uomo ha difficoltà ad alzarsi. Si lamenta per un forte dolore alla mano e uno al torace. Intervengono anche i responsabili della vicina farmacia. Viene chiamato il 118. I sanitari del Suem arrivano in pochi minuti e trasportano il malcapitato in ospedale. Al pronto soccorso gli viene diagnosticata una frattura esposta alla mano destra e alcune costole incrinate. Quindi è scattato il ricovero con una prognosi di almeno trenta giorni. Questa mattina sarà operato per ridurre la frattura.



Dalla descrizione fatta dall’anziano i due giovani parlavano in spagnolo e sembra fossero aggregati a un gruppo. Il nipote dell’aggredito ha lanciato un appello su Facebook perché chi ha visto aiuti a individuare l’aggressore. Si spera inoltre che le telecamere di videosorveglianza della zona abbiano ripreso la scena e si possa quindi risalire ai due. Di sicuro quelle della vicina farmacia non hanno ripreso nulla. Spiega il nipote: «Non è accettabile un comportamento violento nei confronti di un anziano che pesa poco più di cinquanta chili. Una reazione che deve essere punita. Mio zio non ha di certo urtato la giovane volontariamente e inoltre è una persona tranquilla. Speriamo che le forze dell’ordine individuino il violento» conclude

l'uomo. «La gente non può arrivare in città e avere questi comportamenti incivili, soprattutto nei confronti di persone indifese».La polizia è stata informata dagli stessi medici del pronto soccorso sulla prognosi.