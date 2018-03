Ztl di Mestre, il giudice gli cancella 33 multe

MESTRE. Fra aprile e maggio 2017 aveva collezionato 33 multe per il passaggio nell’a "temuta" zona a traffico limitato di via San Pio X - via San Rocco. In quei giorni la telecamera lo aveva immortalato continuamente, anche se poi, come sempre, la notifica di tutte le multe gli era arrivata, in due blocchi, a giugno e luglio.

Ora, grazie all’intervento dell’ufficio legale dell’Adico, V.M., 58 anni, panettiere di Martellago, si è visto annullare dal giudice di Pace di Venezia tutte le sanzioni, che avrebbero richiesto un esborso superiore ai 3.500 euro. L'’intervento dell’'associazione ha evidenziato un palese errore da parte del Comune che ha sbagliato a inserire il numero di targa nel sistema computerizzato.

Il panettiere, infatti, era in possesso di una regolare autorizzazione temporanea che gli permetteva di passare in quel varco per consegnare il pane. I legali dell’'associazione hanno dunque esaminato la documentazione presentata dal socio, fra cui il modulo con l’autorizzazione e il fax che attesta la ricezione della richiesta da parte del Comune. "“Nel ricorso" - spiega Carlo Garofolini, presidente dell’'Adico – "abbiamo evidenziato la totale illegittimità delle sanzioni proprio perché c’'era la regolare richiesta da parte dell’'artigiano di Martellago e l’'approvazione del Comune il quale, costituendosi in giudizio, ha verificato la

regolarità del pass temporaneo e ha scoperto l’'errore da parte dell’'operatore che nell’'inserire il numero di targa della vettura ha sbagliato la prima lettera. E così sono arrivate queste 33 multe che, grazie all’ottimo lavoro del nostro ufficio legale, sono state giustamente cancellate"”.