Il segretario di stato Parolin: "Papa Francesco a Venezia ma non quest'anno"

VENEZIA. «Quando ho parlato con il Papa ha dimostrato subito un grande interesse e una disponibilità a venire nel Veneto. Mi pare che sia già stato detto dal Patriarca che non sarà quest’anno, non sarà il 2018, quindi l’appuntamento, a Dio piacendo, sarà per l’anno prossimo». A dirlo, a Venezia, il Segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin. «Il Papa ha spiegato questa scelta con la sua volontà di dare una maggiore attenzione al sud Italia, perchè ultimamente si era molto concentrato su località del nord Italia - ha detto il cardinale - Infatti già la settimana prossima comincerà con San Giovanni Rotondo e Pietrelcina. Tra l’altro oggi sono cinque anni del pontificato, quindi facciamo gli auguri anche al Papa».

Il Segretario di Stato vaticano, a Venezia per la presentazione del libro di Stefania Falasca su Papa Luciani, parla anche dei tempi del processo di beatificazione.