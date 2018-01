Arriva Bob Dylan: marchio Venezia e hotel per il lancio

JESOLO. Arriva Bob Dylan. Il cantante, l’artista universalmente riconosciuto e celebrato che non è andato a Stoccolma a ritirare il Nobel per la letteratura, se non due anni dopo l’assegnazione e in una cerimonia privata, ha detto sì a Jesolo e al Palazzo del turismo per una delle date italiane del tour in Europa. Quando il nome del folksinger è girato mercoledì sera qualcuno ha pensato a uno scherzo, un’esagerazione di qualche promotore di eventi che forse aveva alzato un po’ troppo le sue aspettative. Ma era tutto vero e la notizia è stata poco dopo diffusa ufficialmente su tutti i circuiti. E adesso Jesolo si prepara ad accogliere il mito vivente, il cantante che ha fatto la storia del rock attraversando intere generazioni.

Il Palazzo del turismo e Jesolo entrano a pieno titolo nel circuito dei grandi eventi internazionali con il concerto di Bob Dylan, il 26 aprile. Un nome che da decenni è considerato un mito della musica mondiale, al pari di Elvis o i Beatles, rilanciato, anche se non era certo necessario, dal Nobel per la letteratura assegnato nel 2016, ritirato solo due anni dopo privatamente a Stoccolma in occasione di un concerto. Solo lui poteva farlo.



Palazzo del turismo. È ormai da diversi anni uno dei palchi più gettonati per concerti ed eventi da tutto esaurito. Vi si era esibito Roberto Benigni, poi Beppe Grillo ai tempi in cui ancora non aveva deciso di darsi alla politica attiva. Qui hanno suonato per la loro data zero i “capitani coraggiosi” Baglioni e Morandi, poi Elisa, Ligabue, Biagio Antonacci, ieri sera Renga, Pezzali e Nek. Ora Zed Live di Padova e Zenit Srl, che organizzano i concerti per il Comune di Jesolo, hanno portato a termine un’operazione magistrale facendo rientrare la data di Jesolo tra quelle venete aggiunte nel tour in Italia ed Europa, assieme a Verona. Non ci saranno grandi margini di guadagno alla luce di quanto hanno investito in tempo e risorse, rimasto top secret, ma certe operazioni si fanno e basta. Certo, il palazzo del turismo, ex Pala Arrex solo da pochi giorni, ovvero da quando è scaduta la sponsorizzazione della Arrex Cucine il 31 dicembre 2017, non è l’Arena di Verona, ma si sta imponendo nel circuito delle strutture italiane grazie alla serie incredibile di concerti che ha ospitato, senza contare Miss Italia e numerosi altri appuntamenti sportivi.



Il menestrello di Duluth al Lido. Chissà cosa avrà pensato Bob Dylan quando gli è stata prospettata la data di Jesolo. In ogni caso ha accettato subito. Per lui, come per tanti turisti stranieri, Jesolo è sinonimo di Venezia e questa logica sta ormai entrando nell’immaginario di organizzatori di eventi, promotori internazionali, tour operator che scelgono Jesolo per i loro eventi di ampio respiro o le vacanze di gruppi provenienti da tutto il mondo. Il sindaco Valerio Zoggia ci ha sempre creduto nelle potenzialità di questa struttura e, soprattutto, in una città che può rappresentare a pieno titolo in brand di Venezia, nell’ottica dello sviluppo della città metropolitana. Quello che non si può fare nel capoluogo lagunare, ad esempio i mega concerti, lo può fare Jesolo che ha lo stesso aeroporto, è vicinissima via mare o anche in treno, oltre che in auto, code permettendo.

Al lido di Jesolo sono arrivate grandi mostre internazionali, come quella dei corpi plastinati, ora quella sull’Antico Egitto, sempre a due passi dal palazzo del Turismo. E c’è uno dei parchi a tema acquatico, Aqualandia, che è il primo in Italia ed Europa e da anni predica, con il patron Luciano Pareschi, l’importanza di vendere Jesolo come la spiaggia di Venezia. Ci volevano le note di Bob Dylan a svegliare tutti dal sogno che adesso è divenuto realtà.



