Reyer, contro Pesaro ancora una vittoria con il brivido

MESTRE. Haynes non concede un millimetro a Moore nell’angolo di ricezione, Watt e Orelik costringono Monaldi e Ceron a una cattiva gestione dello schema e la Reyer, a fatica e per l’ennesima volta in volata, ha ragione di una mai doma Pesaro. La squadra di De Raffaele si impone per 72-71 (23-15, 40-34, 62-52 i parziali) e deve ringraziare Marquez Haynes che realizza gli ultimi cinque punti con il canestro della vittoria in step back allontanandosi dalla marcatura di Moore.

Nel finale da “chi per segna per primo vince” poteva essere decisiva la tripla di Moore sul + 1 Pesaro (71-70) a 43 secondi dalla fine. Fortunatamente il ferro respinge la conclusione e dall’altra parte Hayens fa la giocata che vale il biglietto e i due punti. Peric è scatenato in avvio, 9 punti sul 17-7 a 3’03” dalla prima sirena, con 4/4 da due. Chiuderà come migliore realizzatore dei suoi con 15 punti e 6/13 da due. La Reyer oscilla sul +13 di vantaggio, l’ultima volta è a 6’17” dal 30’ (49-36).