Presepe vivente ad Annone, a Caorle Natività tra i casoni

PORTOGRUARO. Le località del Veneto orientale offrono un Natale “magico”. Oggi alle 23 in duomo a Portogruaro concerto di musiche natalizie del coro e orchestra Città di Portogruaro. Le messe. Alle 22 nella chiesa di Sant’Agnese, alle 24 nel duomo, oggi alle 17 a Sant’Antonio, alle 24 di domani nell’Abbazia di Summaga. Babbo Natale alle 17 arriva a Pradipozzo, in piazza. Alle 22.30 la messa di Natale; funzione solenne domani alle 11. Oggi alle 16 arriva di nuovo Babbo Natale per ricevere le lettere dei bambini sul Liston, in corso Martiri sotto i portici e in piazza della Repubblica.



Ad Annone Veneto oggi alle 23 il presepe vivente nell’area della chiesa nuova di S. Vitale; replica martedì 26 alle 19.



A Caorle alle 10 di oggi apre il mercatino di piazza Matteotti, con le casette e la vasca da neve in piazza Pio X, aperte nei prossimi tre giorni così come la pista di pattinaggio. Oggi alle 23.30 Natale dal Mare in piazza Vescovado. Gesù bambino arriva dalle onde con il Gruppo Sommozzatori. Poi comincia la messa in duomo. Domani, alle 18.30, auguri natalizi con One Voice. Martedì 26 alle 16 arriva Babbo Natale in slitta al Villaggio dei bambini. Alle 18 i trampolieri, i percussionisti e il carrettino natalizio. Oggi alle 14 a Bibione pony gratuito in piazzale Zenith; alle 14.30 arriva Babbo Natale sulla pista di pattinaggio; domani alle 15 apre il villaggio di Natale, martedì 26 mostra di scultura lignea con gli intagliatori che lavoreranno sul posto. Oggi, domani e il 26 dalle 10 apre il Faro, con la mostra dei presepi e le storie del Guardiano. Pista di pattinaggio in piazzale Zenith aperta dalle 15.



Assalto ai mercatini di San Donà e Jesolo. Ieri il mercatino dell’antiquariato in via Battisti e Risorgimento a San Donà, con una straordinaria esposizione dei vetri di Murano di Laura Guerrini, i gioielli etnici, gli oggetti di antiquariato, libri e opere d’arte. Il mercatino si è unito così a quello caratteristico del sabato a km 0.



Oggi arriva per la vigilia il mercato straordinario in città, lungo le strade del centro. Il 4 gennaio poi si terrà il concerto di Capodanno all’Astra. Per concludersi con il 40° Pan e Vin dei Bersaglieri, il 5 gennaio e il concerto dell’Epifania, il 6 gennaio al centro culturale da Vinci con la Fanfara del Piave, in collaborazione con Anffass.

Una delle sculture di sabbia a Jesolo



sono tre gli appuntamenti cardine: Jesolo Christmas Village da piazza Mazzini a piazza Aurora, con luna park, pista di pattinaggio sul ghiaccio e le 70 casette di Natale, quindi il Paese di Ciccolato in centro storico che termina con la proroga straordinaria di Natale, infine “Sand Nativity”, presepe di sabbia in piazza Marconi.Il 26 dicembre inaugura ufficialmente la mostra sull’antico Egitto in piazza Brescia a cura di Venice Exhibitions. Anche questo fine settimana all’insegna del bel tempo, si prevede un grande afflusso oltre le 30 mila presenze tra lido e Paese.E poi inizierà il conto alla rovescia per il Capodanno al Pala Arrex con la discoteca Muretto e Radio Stereocittà, quindi il concerto in piazza Aurora dei Baccoxbacco.