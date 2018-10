Autonomia, altolà del governatore della Toscana al Veneto

PADOVA. «Qui si tratta di riscrivere il titolo V della Costituzione. Abbiamo sconfitto Matteo Renzi che con il suo referendum voleva ripristinare il centralismo del governo sulle autonomie locali e ora non possiamo accettare che il ministro delle Regioni firmi un’intesa con il Veneto e la Lombardia sull’autonomia differenziata. La Stefani è della Lega e così pure Zaia e Fontana. Al governo lancio un messaggio preciso: non ci sono regioni di serie A, B e C e lo spezzatino istituzionale sarà la rovina dell’Italia. Fermiamoci a riflettere, ci vuole un’intesa che coinvolga tutte le Regioni». Enrico Rossi, presidente della giunta regionale della Toscana, chiede “pari dignità” al governo e spiega la sua idea di “regionalismo collaborativo” assai diverso da quello autonomista.



Il ministro Erika Stefani ha annunciato che entro ottobre intende firmare con la regione Veneto l’accordo sull’autonomia differenziata, prevista dagli articoli 116 e 117 della Costituzione. Per Luca Zaia siamo a un’intesa storica, che premia la Lega che ha creduto nel referendum del 22 ottobre 2017. Lei, presidente Rossi, che giudizio si sente di esprimere?



«Ho il massimo rispetto dei cittadini che sono andati a votare, ma il referendum 2017 del Veneto è stato uno sperpero di denaro pubblico: decine di milioni, non briciole.Si poteva seguire la strada istituzionale come ha fatto l’Emilia Romagna e anche noi: la Toscana arriva da buona quarta, ma il negoziato non è mai stato aperto. Quando Zaia parla di accordo storico, mi evoca la Catalogna e chiamare il popolo a una specie di giudizio di Dio rischia di essere molto pericoloso. Credo che di fronte alla Costituzione vigente sia molto difficile parlare di svolta storica nei poteri delle Regioni. Stiamo ragionando di materie concorrenti, con la potestà legislativa dello Stato che resta prevalente».

Zaia e il ministro Stefani



«È Zaia che agita l’autonomia come la bandiera dei veneti, anche se non vedo incombente una deriva secessionista. Però ci vuole cautela perché anche la Catalogna ha mosso i primi passi con la richiesta di maggiore autonomia, poi la crisi del 2008 ha fatto precipitare gli equilibri e Barcellona ha rivendicato la secessione, con uno Stato autonomo. Se siamo sobri, questo pericolo non esiste. Bisogna stare attenti a non diventare apprendisti stregoni nello stesso partito: Salvini rivendica il sovranismo nazionale contro l’Europa e Zaia quello delle regioni contro lo Stato. Ecco, due sovrani nello stesso partito sono troppi».«Questa non è una svolta federalista sul modello tedesco. Io sono favorevole a un regionalismo cooperativo inserito nel titolo V della Costituzione che ha retto agli attacchi di due referendum: quello di Berlusconi e quello di Renzi che voleva ripristinare il centralismo e umiliare le Regioni».«Avevo proposto, dopo la sconfitta del referendum di Renzi, di ridiscutere l’assetto dei poteri delle Regioni ma ci sono state le fughe in avanti: i referendum di Veneto e Lombardia e poi l’Emilia Romagna che ha scelto una strada più giusta. La Toscana non poteva star fuori, abbiamo titoli per gestire l’autonomia, ma chiedere 23 materie significa voler far tutto per non fare nulla, è uno sproposito. Ho preferito essere più sobrio. Al primo posto ho messo la sanità: vogliamo superare il tetto della spesa del personale, fissato al 2004 cui va sottratto l’1,4% ogni anno. Se siamo in pareggio e assicuriamo i Lea, va eliminato questo vincolo assurdo. Poi vogliamo gestire in autonomia tutta la materia urbanistica, perché la Toscana ha una legge che tutela le aree di collina e montagna con il divieto assoluto di edificabilità. Terzo capitolo: lavoro e centri per l’impiego e formazione professionale. Abbiamo chiesto al governo di gestire anche l’immigrazione, ora affidata ai prefetti: noi siamo pronti. Ambiente: dove ci sono conflitti di competenza va costruita l’intesa con nuove leggi che non siano un freno per le imprese».«Non è proprio così. I musei è bene che siano gestiti dai Comuni. Abbiamo proposto un’intesa con il Mibac per promuovere il nostro grande patrimonio: un anno si può puntare sul Medioevo, poi sul manierismo o l’Ottocento: percorsi di pittura, storia e letteratura per legare la rete dei musei periferici».«La Toscana è arrivata buona quarta, abbiamo avviato discussioni con il governo e mi auguro che non si firmi l’intesa solo con il Veneto. Ho incontrato la ministra Erika Stefani un paio di mesi fa, ora attendiamo fatti concreti».«Mi pare che la legge delega che assegnava al governo i decreti legislativi non si possa utilizzare perché non prevista della Costituzione. Il titolo V stabilisce che l’applicazione dell’articolo 116 debba essere approvata da Camera e Senato con una legge ad hoc. Quanto sta scritto nel contratto di governo Lega-M5S non sta in piedi. La legge delega sarebbe stata più veloce, ma non si può utilizzare. In Parlamento dovranno andare le singole leggi che ogni regione approverà dopo l’intesa con il governo. Ci aspetta un grande lavoro di riordino istituzionale e si tratta di partire da una base comune: vanno fissati i principi per regolamentare le Regioni senza spaccare l’unità del paese da Scilla e Cariddi fino a Vipiteno. Stiamo parlando di assetto istituzionale, del titolo V da riscrivere a 20 anni dalla riforma Bassanini-Amato. Il Parlamento deve imparare a emanare leggi di principio, senza mettere le mani nella gestione delle Regioni: qui ci vuole chiarezza perché la Corte Costituzionale accoglie molti nostri ricorsi. Bisogna però stare attenti perché le “regioni-staterelli” sono la rovina. L’idea di tornare al Lombardo-veneto è assurda: Zaia e Fontana pensano di farsi largo in Europa da soli? Dobbiamo investire in ricerca per reggere la sfida della globalizzazione».«Certo, la Regioni sono state dissanguate dai tagli e non possono investire, la Lombardia aveva chiesto di gestire il gettito Iva ma non si può. La ministra Lezzi ci vuole togliere 4 miliardi di fondi Ue e assegnarli al governo: così si frenano gli investimenti, un altro colpo mortale per le imprese».«Tutta questa fretta non la vedo, noi stiamo ancora aspettando la convocazione a Roma. Mi aspetto che il governo sia imparziale e non faccia favori a una regione dello stesso colore politico. In Veneto si discute della holding delle autostrade, anche la Toscana le vuole gestire in house. Spero che non prevalgano simpatie e amicizie, ma l’equità». —