Marmolada, seduta del Consiglio regionale a 3mila metri

BELLUNO. Il Consiglio regionale del Veneto si è riunito, in seduta straordinaria, alle ore 11, nella sede del Museo della Grande Guerra di Punta Serauta della Marmolada, nel comune di Rocca Pietore, per l'esame della Mozione, di cui il consigliere Franco Gidoni (Lega) è primo firmatario, relativa ai confini del ghiacciaio, che una recente decisione dell'Agenzia per il territorio ha assegnato tutto al Trentino-Alto Adige.

«Siamo qui per la volontà di dire fino in fondo che queste Dolomiti sono patrimonio dell'umanità, sono Veneto, e soprattutto sono un grande elemento di promozione turistica e di identità per tutti noi veneti», ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, salendo verso il ghiacciaio.

«Non si può lasciare che pezzi del Veneto vengano rosicchiati qua e là in base a sentenze, umori a oscure firme in qualche oscuro ufficio da parte di qualcuno che nessuno conosce», ha detto, presidente del Consiglio regionale del Veneto.

Alla seduta erano presenti i gruppi consiliari della Lega Nord - Liga Veneta, Gruppo Zaia Presidente, Forza Italia- Alleanza per il Veneto, Fratelli d'Italia Mcr, SiamoVeneto, Centro Destra - Autonomia Veneto, Veneti Uniti, Veneto Cuore Autonomo, il Movimento 5 Stelle, nonché i consiglieri Stefano Valdegamberi (Gruppo Misto) e il consigliere Franco Ferrari (Alessandra Moretti Presidente).

Il presidente del gruppo Misto, Piero Ruzzante (Liberi e Uguali) non ha partecipato alla seduta ma si è presentato all'inizio della giornata alla partenza della funivia per Punta Serauta dove ha tenuto una Conferenza stampa.

Non hanno partecipato invece il gruppo del Pd, che aveva già preannunciato la sua assenza sabato scorso, la consigliera Cristina Guarda (Alessandra Moretti Presidente).

Nella sede della Protezione Civile in località Bosco Verde a Rocca Pietore hanno partecipato ai lavori i consiglieri Pietro Dalla Libera (Veneti Uniti) e Gabriele Micheletto e Luciano Sandonà (Gruppo Zaia Presidente).