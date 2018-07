Lupi in Veneto: un radiocollare per avvertire gli agricoltori del pericolo

VENEZIA. Radiocollare in arrivo per i lupi nelle aree comprese tra Lessinia, Monte Carega e Altopiano di Asiago. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'Agricoltura Giuseppe Pan a Venezia, al tavolo per la gestione del lupo e dei grandi carnivori.

La cattura di alcuni esemplari e la loro geolocalizzazione mediante radiocollare permanente (con sgancio da remoto) è la nuova proposta della Regione Veneto, e già approvato in via preliminare dal Ministero dell'Ambiente e dall' Ispra, per una gestione 'proattivà dell' animale carnivoro che da qualche anno ha ripopolato l'area montana veneta.

, al fine di dotarli di collari Gps- Vhf per monitorarne abitudini di vita, spostamenti e attività.

«Si tratta della prima esperienza in Europa dell'uso della telemetria per la mitigazione del conflitto tra uomo e lupo - spiega Pan -. I sistemi di cattura e di immobilizzazione farmacologica sono già stati sperimentati con successo in Toscana e nel parco della Maiella.

Ora sarà possibile gestire un progetto di stretto monitoraggio degli spostamenti, di conoscenza dettagliata della consistenza e delle attività dei branchi, ma soprattutto di allerta agli allevatori: quando il lupo si avvicinerà agli allevamenti e ai pascolo scatteranno barriere virtuali e segnali di allerta in modo da avvisare l' allevatore e da scoraggiare il predatore con luci stroboscopiche e avvisi acustici».

Negli ultimi tre anni - ha ricordato Pan - la Regione è intervenuta a tutela degli allevatori con ogni mezzo consentito, nel rispetto del regime di protezione: monitoraggio dei branchi, indennizzo dei capi predati, fornitura di 200 recinti elettrificati, consegna di 10 pastori maremmani abruzzesi come cani da guardianìa, formazione e supporto agli allevatori per gestire bene mandrie e greggi.

Nell'inverno 2017/2018 sono stati documentati in Veneto 6 branchi, per complessivi 43 lupi (42 associati ai branchi e 1 vagante), campionato in Cansiglio al confine con il Friuli V.G. Il lupo sulle Alpi Orientali, dal 2014 ad oggi, risulta in espansione sia a livello demografico sia spaziale.

Dalla presenza documentata di un branco in Veneto nel 2014/2015 per 11 lupi stimati sul territorio regionale, si è passati ad un branco e una coppia nel 2015/2016 per 14 lupi stimati, a 6 branchi nel 2017/2018 per almeno 43 lupi stimati in Veneto. Nel 2017/2018, 4 dei 6 branchi monitorati sono distribuiti lungo il confine regionale con la provincia di Trento.

Nell'arco alpino, versante italiano, la presenza del lupo è molto più consistente nel settore Nord-Occidentale, dove è stata censita la presenza di 46 branchi più 5 coppie, per 51 unità riproduttive e una stima di almeno 287 esemplari.

La regione più interessata è il Piemonte dove si concentra il 95% dei lupi delle Alpi occidentali italiane: in provincia di Cuneo i branchi monitorati sono 19, in quella di Torino 13. Dall'1 gennaio 2018 in Veneto sono state accertate 75 predazioni attribuibili al lupo, per 191 capi uccisi (in prevalenza ovini, 35 bovini e 12 asini).