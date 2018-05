Psichiatria, Veneto al top per strutture ma l’organico è in picchiata

PADOVA. Quarant’anni fa un professore veneziano specializzatosi all’Università di Padova, diede il nome a una legge che segnò la rivoluzione nella cura della malattia mentale. La 180 del 13 maggio 1978, ispirata dal neurologo e psichiatra Franco Basaglia, chiuse i manicomi ritenendo che essi non avevano alcuna valenza di cura, ma erano semmai produttori di malattia e puntò sulla costruzione di una rete di servizi sul territorio mirati all’emancipazione del paziente e al suo inserimento sociale. Cosa ne è oggi di quel modello nella terra di chi ne è stato il padre e dove si contano 71 mila assistiti? La situazione è in chiaroscuro: da un lato i dati diffusi nei giorni scorsi dal ministero della Salute fotografano una situazione di sanità virtuosa, con un numero di strutture psichiatriche superiore alla media nazionale, un consumo di farmaci contenuto e costi procapite ridotti. Ma gli psichiatri, che confermano l’esistenza di un “modello veneto” all’avanguardia nel Paese, sono sul piede di guerra perché, dicono, la Regione sta cancellando quel sistema con i tagli di fondi e con la riorganizzazione in senso accentrato delle strutture di assistenza.



I numeri virtuosi. Il governo ha diffuso qualche giorno fa il report sulla Salute Mentale in Italia, elaborato in base ai dati 2016. La dotazione di strutture psichiatriche territoriali per 100 mila abitanti è in Veneto quasi tripla che nel resto d’Italia: 6,5 (268 complessivamente) contro 2,6 (1. 303 in totale). Un numero elevato, superiore a quello della Lombardia (154 per un’incidenza di 1,8) e dell’ Emilia (73 con indice 2) che nel comparto ha investito molto. Anche il numero di posti per 10 mila abitanti è superiore alla media nazionale: 5,3 (2.176 in valore assoluto) contro 5,2 (26.117) per le psichiatriche residenziali; 3,9 contro 2,8 per quelle semiresidenziali. Più spazi che nel resto del Paese, dunque, e costi più contenuti: 63,2 euro pro-capite contro i 75,5 che si spendono in Italia. Cordoni della borsa strettissimi, poi, se il confronto viene fatto con Trento (148 euro procapite) e Bolzano (133). Basso il ricorso ai Trattamenti sanitari obbligatori (Tso): 0,9 casi su 10 mila abitanti contro la media nazionale di 1,6. E anche il consumo di farmaci è ridotto: i pazienti trattati con antidepressivi su mille abitanti sono 105 a fronte di 122 in Italia; con antipsicotici 8,9 contro 16,1 e con litio 1,3 contro 1,8. In Veneto si registra una forte incidenza della schizofrenia e di altre psicosi funzionali, seguite da disturbi affettivi bipolari e infine dai disturbi della personalità e del comportamento.



Organico carente. C’è però un dato, quello del personale, che contribuisce a spiegare il malcontento montante tra medici e famiglie: gli operatori per mille abitanti sono 56,3 contro una media di 62,4 in Italia, pari a 2.305 Nel dettaglio: i medicinel 2016 erano 333 contro i 566 dell’Emilia e gli oltre 700 della Lombardia; gli assistenti sociali 59 contro i 120 dell’Emilia e i 149 della Lombardia; i tecnici della riabilitazione appena 2, mentre la Lombardia ne conta 77 e l’Emilia 46.



Il modello non verrà scalfito. Il problema del personale è ben noto al governo regionale che sta lavorando alla redazione delle nuove linee guida in materia socio-sanitaria. «È una questione sulla quale verrà posta attenzione così come sull’aspetto dei costi a carico delle famiglie», assicura l’assessore al Sociale Manuela Lanzarin, «Il Veneto ha una forte tradizione ed esperienza in materia, con un sistema fondato sull’integrazione socio sanitaria; un modello che è stato anche esportato. Da tempo sento parlare del timore che tale sistema venga smantellato: posso assicurare che non è questa la volontà. Anzi. Con le linee guida andremo a potenziare la parte territoriale. C’è in itinere una riorganizzazione il cui fine è quello di essere sempre più cogenti rispetto ai bisogni dei cittadini. Certo, i bisogni sono tanti e non sempre è possibile rispondere a pieno. Per contro sono molte le iniziative che funzionano. Penso ad esempio ai percorsi riabilitativi quali l’inserimento nelle fattorie sociali: siamo stati una delle prime Regioni a varare il progetto. Un progetto che funziona bene». In corso, spiega l’assessore Lanzarin, ci sono intanto gli incontri con i sindaci del territorio per la questione delle rette. «Ne stiamo parlando e stiamo tentando una soluzione».



I costi sulle famiglie. Il problema è legato a un recente incremento della quota a carico di famiglie e di Comuni per le case alloggio: «Se fino a gennaio il 60% della spesa la sosteneva la Regione e il 40% le famiglie e i sindaci, ora il rapporto si è invertito», lamenta il consigliere regionale Claudio Sinigaglia, vicepresidente della V Commissione Sanità dove approderanno le linee guida, «Gli altri nodi critici che vanno affrontati sono quelli delle strutture e delle apicalità. Servono primariati in Psichiatria. E servono strutture e di servizio fuori dagli ospedali psichiatrici.

Va incrementata l’attenzione al territorio perché la presa in carico del paziente è fondamentale. Per quanto riguarda gli ospedali, non ci sono sufficienti posti letto pediatrici col risultato che i bambini finiscono in strutture per adulti».©RIPRODUZIONE RISERVATA