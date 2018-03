Il Veneto si sveglia sotto la neve

PADOVA. Il Veneto si è svegliato sotto la neve il giorno della festa del papà: insolita nevicata per essere il 19 marzo.

La fitta pioggia di domenica si è trasformata in fiocchi bianchi in molte aree della pianura, soprattutto nel Veneto nord orientale. La nevicata è consistente nelle zone di San Donà di Piave e Portogruaro, dove strade e terreni sono bianchi, e lungo il litorale veneziano.

Problemi alla circolazione vengono segnalati lungo la A4 e la A27, nel trevigiano, con lunghe code di veicoli. Solo neve mista a pioggia, invece a Venezia, e fiocchi bianchi che al momento non hanno attecchito a Padova. La giornata, a dispetto del calendario, è tipicamente invernale, con temperature ovunque vicine allo zero. A Venezia, dove ieri sera l'acqua alta ha toccato i 124 centimetri sopra il medio mare, è attesa in serata un'altra punta di marea superiore al metro.

Colli Euganei, lo spazzaneve in azione di mattina sul Venda Colli Euganei, lo spazzaneve in azione di mattina sul Venda (video Gianni Biasetto)

Neve a Padova, Treviso e Venezia, oltre che sulle zone montane di tutto il Veneto.

Tutto il Veneto è interessato dal maltempo con pioggia ovunque, forti venti, precipitazioni nevose - al momento minime - ma date in peggioramento anche in pianura.

Acqua alta nel centro di Chioggia

VENEZIA. Neve nel Veneziano alle prime del mattino: è però il fenomeno dell'acqua alta a colpire Venezia: 124 centimetri, record per il 2018.

Chioggia, acqua alta in centro durante la notte Chioggia, acqua alta in centro durante la notte (video di Lorenzo Porcile)

Situazione difficile anche a Chioggia, dove l'acqua alta ha scavalcato le barriere artificiali a difesa del centro storico. La situazione già nella notte è parsa difficile: l'acqua ha invaso i negozi del centro, alba di lavoro per mettere merce in salvo.

Venezia, acqua alta in piazza San Marco: livello record dell'anno Venezia, acqua alta in piazza San Marco: livello record dell'anno (video Vera Mantengoli)

PADOVA. Traffico intenso in città intorno alle 8 del mattino, causato da rallentamenti per la nevicata che ha reso le strade e i marciapiedi scivolosi. Sui Colli neve più abbondante e sul Venda è intervenuto lo spazzaneve di prima mattina per liberare la strada.

TREVISO. Neve intensa di prima mattina anche in città.

Treviso, la città si è svegliata con la neve Treviso, la città si è svegliata con la neve (video Fabiana Pesci)

MONTAGNE. Un manto di 15 centimetri di neve di registra a Cortina, 10 ad Asiago, mentre la neve caduta da ieri supera i 20 centimetri nele zone in quota dell'Altopiano vicentino e sulle Prealpi veronesi. I nuovi appoorti fanno superare sulle Dolomiti il metro e mezzo di neve nelle stazioni in quota, spessore ancora più alto nelle Dolomiti meridionali, dove sul Col dei Baldi (Alleghe) e i Monti Alti Ornella (Arabba) lo spessore della neve si avvicina ai due metri.