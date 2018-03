Veneto, le performance dei partiti a confronto

VENEZIA. Il raffronto del dato proporzionale alla Camera per le quattro principali formazioni politiche in Veneto nelle ultie tre tornate elettorali (due politiche e le Europee) si evidenzia nel grafico qui sotto che, più di tante parole, mostra "plasticamente cosa sia accaduto in questi anni sul fronte politico.

Passando il mouse (o le dita, su smartphone) sul grafico potrete visualizzare le percentuali, che comunque per comodità vi riassumiamo qui

Lega Nord. Una crescita potentissima dal 10,5% delle Politiche 2013 al 32,2% di domenica scorsa, transitando per il 15,2% delle Europee 2014.

Forza Italia. Un calo continuo dal 18,7% delle Politiche 2013 al 14,7% delle Europee 2014 sino al 10,6% di domenica scorsa.

Movimento 5 Stelle. Il boom alle Politiche del 2013 con il 26,3%, la discesa alle Europee 2014 al 19,9 e poi la risalita (ma sotto i livelli di cinque anni fa) al 24,4% di domenica scorsa.

Partito democratico. Qui si è passati dal 21,3% delle Politiche di cinque anni fa al boom renziano delle Europee 2014 (addirittura il 37,5%) sino al crollo al 16,7%