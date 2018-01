Elezioni politiche 2018, liste e candidati del Veneto

VENEZIA. Venti liste in lizza in Veneto, per 74 seggi in palio: si riassume in queste cifre la partita delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, allo scadere dei termini per la presentazione delle candidature, alle 20 di oggi, lunedì 29 gennaio. I partiti e i movimenti hanno depositato i loro nomi in Corte d'appello, a Venezia, sia per quanto riguarda i 28 collegi uninominali della Regione (19 Camera, 9 Senato) sia per i collegi plurinominali (7) dove si presentano delle liste fino a un massimo di 4 nomi e dove i candidati saranno eletti con il sistema proporzionale.

Molti i big nazionali che concorrono in Veneto: dal ministro degli interni Marco Minniti per il Pd (capolista plurinominale Camera Venezia) al capogruppo uscente di Forza Italia, il veneziano Renato Brunetta (uninominale Camera San Donà di Piave e capolista Camera a Venezia, Padova e Vicenza) al leader di Liberi e Uguali Pierluigi Bersani (uninominale Camera Verona).

Da sinistra: Minniti, Brunetta, Bersani

COLLEGI UNINOMINALI

Molti i duelli che si annunciano appassionanti nei singoli collegi. Comiciamo dal collegio uninominale della Camera di Venezia dove si scontrano il giornalista Nicola Pellicani (centrosinistra), la leghista Giorgia Andreuzza (centrodestra), architetto, ex assessore comunale al commercio, l'ex vicensindaco Michele Mognato (Liberi e Uguali).

Il Movimento Cinque Stelle nel collegio di San Donà, contro Brunetta, candida a sorpresa un magistrato in pensione, l’ex giudice di Corte d’Appello Antonino Abrami, noto per aver presieduto negli ultimi vent’anni l’associazione per portare a Venezia il Tribunale europeo dell’Ambiente.

A Treviso il Pd candida l'ex sindaco di Silea Silvano Piazza, contro Raffaele Baratto (cdx) e Giovanna Berno del M5S.

Al Senato bella sfida nel collegio di Padova dove Antonio De Poli (cdx) se la vedrà con il segretario regionale del Pd Alessandro Bisato e con l'ex sindaco e parlamentare europeo Flavio Zanonato per LeU.

Nel collegio senatoriale di Venezia sarà Maria Elisabetta Alberti Casellati, ex componente del Consiglio superiore della magistratura, forzista storica, a vedersela con Andrea Ferrazzi per il centrosinistra, Marco Nardin del M5S e Giulio Marcon di LeU.

Sempre al Senato, ma a Belluno, l'uscente Laura Puppato, del Pd, montebellunese, sfida la leghista Sonia Fregolent (cdx). A Treviso lo scontro csx-cdx sarà invece fra Massimo Cardura e Isabella Giamelloni.

Niccolò Ghedini, l'avvocato plenipotenziario di Berlusconi, padovano, si candida nel collegio senatoriale di Bassano del Grappa cove troverà come avversario Giorgio Santini, del Pd.

Lucia Annibali

LE LISTE DEI PARTITI NEL PROPORZIONALE

Partito democratico. Camera dei deputati, i capolista sono fra gli altri Minniti a Venezia, Roger De Menech a Belluno-Treviso, Lucia Annibali a Vicenza.

Lega Nord. Camera dei deputati, capolista fra gli altri Andreuzza a Venezia, Angela Colmellere sindaco di Miane a Treviso-Belluno

Forza Italia. Camera. Capolista fra gli altri Brunetta a Venezia, Lorena Milanato a Belluno-Treviso

Movimento Cinque Stelle. Camera. Capolista fra gli altri Alvise Maniero a Venezia, Federico D'Incà a Belluno-Treviso.

Liberi e Uguali. Camera. Capolista fra gli altri Pier Luigi Bersani a Padova e a Verona-Rovigo.